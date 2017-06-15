Благодаря запуску рынка земли украинское село начнет оживать - Мартынюк

Рекордные показатели украинского АПК не способствуют росту благосостояния владельцев земли и развитию сельских территорий. Об этом в эфире программы "Информационный день" на Пятом канале заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк.

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Он напомнил, что несмотря на то, что показатели украинского АПК впечатляющие не только по национальным, но и по мировым меркам, эти рекорды не решают накопившихся в сельской местности проблем – высокие темпы сокращения населения, низкая предпринимательская активность, стагнация сельских территорий.

"Исправить эти и другие перекосы могла бы земельная реформа, которая сейчас дискутируется правительством и участниками земельных отношений. Конечной целью реформы следовало бы определить создание среднего класса на селе, фермеров, которые, занимаясь нишевым производством, будут создавать рабочие места. Тогда село будет оживать", - подчеркнул он.

По словам Мартынюка, в рамках работы над разработкой модели земельной реформы обсуждается ряд протекционистских мер, направленных на предоставление преференций фермерам по покупке земли.

"Мы заплатим за этот протекционизм свою цену в виде недополучения инвестиций на первом этапе запуска рынка. Но идем на это осознанно, чтобы поддержать фермерство и обеспечить стабильность и постепенный рост благосостояния на сельских территориях", - сказал Максим Мартынюк.

По его словам, земельная реформа относится к той категории реформ, которая, будучи правильно реализована, даст значительный позитивный эффект, который в основном будет проявляться в устойчивом развитии АПК и экономики в целом.