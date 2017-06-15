Украина увеличила выручку от аграрного экспорта на треть - до $6 миллиардов

Украина за первые четыре месяца текущего года экспортировала сельскохозяйственной продукции на 6,03 миллиарда долларов, что на 32% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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"За четыре месяца текущего года было экспортировано аграрной продукции на 6,03 миллиарда долларов, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2016", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, рост поставок аграрной продукции на внешние рынки произошел, прежде всего, за счет экспорта продуктов растительного происхождения. Так, за первые четыре месяца аграрии экспортировали растительной продукции на 3 миллиарда долларов, что на 2,4 миллиарда долларов превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В том числе зерновых – на 2,3 миллиарда долларов (больше на 2,1 миллиарда долларов).

Пресс-служба добавила, что выручка от экспорта живых животных и продуктов животного происхождения за отчетный период выросла на 54,1%, до 304,4 миллиона долларов, жиров и масел – на 34,6%, до 1,7 миллиарда долларов, готовых продуктов питания – на 47,2%, до 0,99 миллиарда долларов.

Также сообщается, что Украина в январе-апреле 2017 года импортировала аграрной продукции на 1,4 миллиарда долларов,что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, украинские предприятия импортировали живых животных и продуктов животного происхождения на 209 миллионов долларов, продуктов животного происхождения – на 610 миллионов долларов, в том числе зерновых – на 106 миллионов долларов, жиров и масел – на 74 миллионов долларов, готовых продуктов питания – на 513 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов (42,5% всего экспорта Украины). Главными продуктами экспорта традиционно были зерновые культуры, растительное масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта выступили страны Азии (45,9% экспорта, 7 миллиардов долларов), Евросоюза (27,5%, 4,2 миллиарда долларов), Африки (15,7%, 2,4 миллиарда долларов), СНГ (7,7%, 1,2 миллиарда долларов), а также США (0,9%, 45 миллионов долларов).