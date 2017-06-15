Катар снял запрет на ввоз птицы из Украины

Катар снял запрет на ввоз украинской птицы и продуктов птицеводства, который был применен в середине марта в связи со вспышками высокопатогенного гриппа птицы в некоторых областях Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

«Катар снял ограничения на ввоз продукции птицеводства из Украины. Соответствующее сообщение поступило на адрес Госпродпотребслужбы от Посольства Украины в Государстве Катар», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в связи со вспышками птичьего гриппа в середине марта Йемен, Ирак, Иордания, Катар и КНР ввели временные ограничения на экспорт мяса птицы и продуктов птицеводства из всей Украины. Кроме того, ЕС, Саудовская Аравия и Гонгконг ввели временный запрет на экспорт мяса птицы, яиц, продуктов птицеводства из областей, где регистрировались вспышки птичьего гриппа.

В ноябре 2016 года ветеринары зафиксировали вспышки птичьего гриппа в Херсонской области. До этого случаи птичьего гриппа в Украине были зарегистрированы в 2008 году в Крыму (4 случая).

Последние три месяца ветеринары не фиксировали вспышек птичьего гриппа на территории Украины.