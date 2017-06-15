Минагропрод планирует изменить формулу расчета дотаций аграриям

Министерство аграрной политики и продовольствия планирует изменить формулу расчета дотаций в рамках программы прямой государственной поддержки отечественной сферы сельского хозяйства, на реализацию которой в 2017 году предусмотрено 4 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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«Минагрополитики работает над усовершенствованием формулы расчета дотаций сельхозтоваропроизводителям в рамках программ государственной поддержки», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в следующем году система господдержки отрасли заработает с января, а не с февраля, как в 2017 году.

Как сообщал УНИАН, всего с начала года аграрии получили около 322 млн грн дотаций.

В начале февраля Кабмин утвердил порядок ежемесячного пропорционального распределения 4 млрд грн дотаций на поддержку аграрного сектора в 2017 году, призванный компенсировать убытки сельхозпроизводителей от отмены спецрежима налогообложения НДС. Средства будут предоставляться сельхозпроизводителям, которые занимаются прежде всего животноводством, выращиванием винограда, фруктов, ягод, орехов, овощей, табака и сахарной свеклы. При этом на поддержку птицеводства будет направлено не более 50% от общей суммы.

Всего в текущем году на поддержку аграрной отрасли правительство предусмотрело 5,4 млрд грн, что в 20 раз больше, чем годом ранее, и составляет 1% от валового производства сельхозпродукции. Норма о выделении 1% от аграрного ВВП закреплена в Бюджетном кодексе на 2017-2021 годы.