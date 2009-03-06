”Артемсоль” способна удовлетворить ажиотаж на рынке

Генеральный директор Государственного производственного объединения "Артемсоль" (г. Артемовск, Донецкой обл.) Дмитрий ДОЦЕНКО убежден, что предприятие способно удовлетворить возникший ажиотаж на рынке соли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе пресс-конференции на предприятии.

По словам Д. ДОЦЕНКО, в настоящее время "на рудники набрали людей и ввели дополнительную смену по производству килограммовой пачки соли". "Это увеличит ежедневную поставку в проблемные регионы до 6 вагонов соли", - сказал гендиректор. Кроме того, предприятие в два раза увеличило отгрузку соли автотранспортом по прямым договорам.

Д.ДОЦЕНКО подчеркнул, что "Артемсоль" работает с четырьмя предприятиями-дилерами и имеет около 600 прямых договоров по поставкам соли во все регионы Украины. Так, только в Донецкой области "Артемсоль" поставляет соль 100 прямым потребителям.

"Я думаю, что предпринятые меры в ближайшее время удовлетворят ажиотажный спрос на пищевую соль", - подытожил Д.ДОЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, мэр Артемовска Алексей РЕВА обратился в Службу безопасности Украины с просьбой расследовать причины возникновения ажиотажа на рынке соли и заверил, что «в Артемовске запасов соли хватит на 500 лет».