Рада может осенью рассмотреть запуск рынка земли в Украине - Минагропрод
Замглавы Минагропрода отметил, что еще месяц, и работу над моделью рынка земли завершат, и законопроект вынесут на рассмотрение правительства.
Верховная Рада может осенью рассмотреть правительственный законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, после принятия которого мораторий на их продажу будет отменен, сообщил журналистам первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.
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"Верховная Рада будет его (законопроект – УНИАН) рассматривать уже, скорее всего, после летних парламентских каникул", - сказал он.
По словам Мартынюка, в настоящее время рабочая группа при Минагропроде заканчивает работу над формированием модели запуска рынка земли в Украине и разработкой соответствующего законопроекта.
"Я думаю, что еще месяц, и мы завершим работу над моделью рынка, и законопроект будет вынесен на рассмотрение правительства", - сказал первый замминистра.
Как сообщал УНИАН, в конце мая Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу в составе правительства, народных депутатов, представителей профильных аграрных ассоциаций и экспертов, которая разрабатывает концепцию первого этапа земельной реформы.
В Украине с 2001 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до конца 2017 года.
В меморандуме с Международным валютным фондом указано, что Украина планирует до конца мая 2017 года принять закон, регламентирующий оборот земель сельхозназначения, и с 2018 года (после окончания действия моратория) начать продажу сельхозземель.
Эксперты и общество разделились во мнениях относительно отмены запрета на продажу сельхозземель. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие утверждают, что отмена моратория приведет к обезземеливанию крестьян и скупке земли иностранными компаниями.