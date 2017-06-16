Рада может осенью рассмотреть запуск рынка земли в Украине - Минагропрод

Верховная Рада может осенью рассмотреть правительственный законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, после принятия которого мораторий на их продажу будет отменен, сообщил журналистам первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

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"Верховная Рада будет его (законопроект – УНИАН) рассматривать уже, скорее всего, после летних парламентских каникул", - сказал он.

По словам Мартынюка, в настоящее время рабочая группа при Минагропроде заканчивает работу над формированием модели запуска рынка земли в Украине и разработкой соответствующего законопроекта.

"Я думаю, что еще месяц, и мы завершим работу над моделью рынка, и законопроект будет вынесен на рассмотрение правительства", - сказал первый замминистра.

Как сообщал УНИАН, в конце мая Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу в составе правительства, народных депутатов, представителей профильных аграрных ассоциаций и экспертов, которая разрабатывает концепцию первого этапа земельной реформы.

В Украине с 2001 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до конца 2017 года.

В меморандуме с Международным валютным фондом указано, что Украина планирует до конца мая 2017 года принять закон, регламентирующий оборот земель сельхозназначения, и с 2018 года (после окончания действия моратория) начать продажу сельхозземель.

Эксперты и общество разделились во мнениях относительно отмены запрета на продажу сельхозземель. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие утверждают, что отмена моратория приведет к обезземеливанию крестьян и скупке земли иностранными компаниями.