Молдова открыла свой рынок для 11 украинских производителей животноводческой продукции

Республика Молдова открыла доступ на свой рынок для одиннадцати украинских производителей животноводческой продукции, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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«Согласно сообщению Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова от 26.04.2017 № 01-6/857, ряд украинских предприятий включен в перечень компаний, которым предоставлено право экспорта продуктов животного происхождения в Республику Молдова», - говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что в данный список входят украинские сырзаводы, птицекомплексы, хладокомбинаты и другие предприятия.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в 2016 году товарооборот сельскохозяйственной продукции между Украиной и Молдовой составил 223,2 млн долл. Экспорт аграрной продукции из Украины составил 198,4 млн долл. Основными экспортными товарами были табак и изделия из него (43,4 млн долл.), изделия из зерна и хлебных злаков (17,9 млн долл.), продукция мукомольной промышленности (11,8 млн долл.), натуральные и минеральные воды (11,7 млн долл.). Импорт составил 24,8 млн долл. Преимущественно импортировались вина (11 млн долл.), спирт (4,9 млн долл.), плоды, орехи и цедра (3 млн долл.), семена масличных культур (909 тыс. долл. США) и т.д.