Украина удвоила экспорт подсолнечника

Украинские аграрии за восемь месяцев текущего маркетингового года (МГ, сентябрь 2016 – август 2017) экспортировали 176,7 тысячи тонн семян подсолнечника, что более чем в два раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт".

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"По итогам восьми месяцев текущего 2016-2017 сезона (сентябрь 2016 – апрель 2017) Украина экспортировала 176,7 тысячи тонн подсолнечника, что уже более чем вдвое превышает экспорт за весь прошлый сезон (82,6 тысячи тонн в 2015-2016 МГ)", – говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что это максимальный показатель с 2011-2012 МГ, когда аграрии поставили на внешние рынки 281,7 тысячи тонн данной культуры.

По словам экспертов, основными рынками сбыта украинских семян подсолнечника остаются Евросоюз и Турция. За отчетный период на долю стран ЕС пришлось 67% от общего экспорта подсолнечника из Украины (около 118 тысяч тонн). Экспорт данной продукции в Турцию в сентябре-апреле составил 43 тысяч тонн, что в 2,5 раза превышает объемы экспорта подсолнечника в эту страну за весь прошлый сезон.

Как сообщал УНИАН, по данным объединения предприятий по производству и переработке растительных масел и жиров "Укролияпром", украинские аграрии в 2016 году произвели рекордный объем семян подсолнечника – 13,6 миллиона тонн, что на 21,7% больше, чем в 2015 году.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла. В 2016 году украинские предприятия экспортировали рекордный объем подсолнечного масла – 4,8 миллиона тонн, что на 23% больше, чем в 2015 году.

По итогам 2015 года производство семян подсолнечника стало самым прибыльным видом аграрного бизнеса с показателем рентабельности 80,5% в гривне.