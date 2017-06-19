Украина хочет увеличить экспорт агропродукции в Венгрию - Минагропрод

Украина планирует активизировать торгово-экономическое сотрудничество с Венгрией и увеличить экспорт своей сельскохозяйственной продукции на рынок этого государства, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на заместителя главы ведомства Ольгу Трофимцеву.

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"Есть большой торгово-экономический потенциал между нашими странами, который необходимо реализовывать. Речь идет не только об увеличении аграрной торговли, а также о создании совместных интересных проектов", - цитирует пресс-служба Трофимцеву.

Согласно сообщению, по итогам первым трех месяцев текущего года Украина экспортировала в Венгрию аграрной продукции на 15 миллионов долларов, что на 88% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Товарооборот между странами за отчетный период составил 49,2 миллиона долларов. Пресс-служба отметила, что наибольшим спросом среди венгерских потребителей пользовались такие украинские товары, как жмых, соевые бобы, семена, мед, подсолнечное масло, орехи, шоколад. В то же время Украина активно закупала в Венгрии кукурузу, корма для животных, живую птицу, овощи, семена подсолнечника и т.д.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов (42,5% всего экспорта Украины). Главными продуктами экспорта традиционно были зерновые культуры, растительное масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта выступили страны Азии (45,9% экспорта, 7 миллиардов долларов), Евросоюза (27,5%, 4,2 миллиарда долларов), Африки (15,7%, 2,4 миллиарда долларов), СНГ (7,7%, 1,2 миллиарда долларов), а также США (0,9%, 45 миллионов долларов).