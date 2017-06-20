В Украине начали действовать пошлины на шоколад из России

В Украине с сегодняшнего дня, 20 июня, вступили в силу антидемпинговые пошлины на импорт некоторых видов шоколада и других готовых пищевых продуктов с содержанием какао происхождением из России.

Пошлины вводятся на пять лет. Ставка антидемпинговой пошлины составит 31,33%

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Решение о введении санкций было принято Межведомственной комиссии по международной торговле и вступило в силу через 30 дней после опубликования в газете «Урядовый курьер».

Межведомственная комиссия по международной торговле установила, что российские производители нанесли существенный вред национальному товаропроизводителю, в частности, сократились объемы производства (на 7,63 %), уменьшились продажи на внутреннем рынке Украины (на 20,85 %), произошло значительное ухудшение финансовых результатов от продажи товара на внутреннем рынке Украины (на 63,36 %), уменьшилась рентабельность реализации продукции на внутреннем рынке (на 26,42 %), сократилось использование производственных мощностей (на 6,07 %), выросли остатки на складах (на 23,77 %), произошло сокращение количества работающих, задействованных в производстве товара (на 11,06 %).

"В течение периода исследования (2013-2015 годы) демпинговый импорт в Украину некоторых видов шоколада и других готовых пищевых продуктов с содержанием какао происхождением из Российской Федерации осуществлялся по ценам, которые были ниже цены национального товаропроизводителя и препятствовали значительному росту цен на подобный товар", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о применении на 5 лет антидемпинговой пошлины относительно шоколадных изделий из России.