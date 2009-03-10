Аграрный фонд готов выкупить все залоговое зерно

Аграрный фонд готов выкупить все зерно, которое по залоговым ценам передано в Аграрный фонд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила журналистам премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО после совещания с губернаторами областей.

«Я уведомила всех глав облгосадминистраций, что мы наполнили деньгами Аграрный фонд, и Аграрный фонд готов выкупить все зерно, которое по залоговым ценам передано в Аграрный фонд, причем по рыночным, а не минимальным ценам», - отметила она.

По ее словам, это позволит высвободить дополнительно средства Аграрного фонда. «Плюс мы готовы закупить все зерно прошлого урожая в Аграрный фонд со второго по шестой класс, включая кукурузу и ячмень», - отметила премьер-министр.

По ее словам, это даст возможность направить на посевную дополнительно около 2-2,5 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением от 26 февраля 2009 г. № 146 утвердил порядок проведения Аграрным фондом закупки зерна, переданного в залог за предоставленный бюджетный заем в рамках режима государственных залоговых закупок зерна. Текст соответствующего постановления опубликован на сайте правительства.

Согласно документу, Аграрному фонду разрешается в текущем маркетинговом периоде проводить закупку зерна, переданного в залог Аграрному фонду за предоставленный бюджетный заем в рамках режима государственных залоговых закупок зерна, по средневзвешенным ценам, которые сложились на протяжении последних трех торговых сессий на Аграрной бирже и сертифицированных ею аккредитованных товарных биржах на дату принятия решения о закупке.

До этого Аграрный фонд не мог выкупать у аграриев зерно, которое находится у него в залоге, ранее 1 июня, когда закончится срок действия договора о залоге.