Украина увеличила экспорт мяса на 50%

Украинские предприятия за первые пять месяцев текущего года экспортировали 154 тыс. тонн мяса и мясных продуктов, что на 50% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба общественного объединения «Экономический дискуссионный клуб».

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Согласно сообщению, доля мяса птицы в общем объеме экспорта мясной продукции составила 80%. Так, отечественные предприятия в январе-мае экспортировали 124 тыс. тонн мяса птицы, что на 42% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Высоким спросом украинская птица пользовалась в Египте, Нидерландах, ОАЭ и Азербайджане.

Пресс-служба добавила, что экспорт говядины и свинины за отчетный период вырос более чем в два раза.

Эксперты сообщили, что в январе-мае Украина поставила на внешние рынки 22 тыс. тонн говядины, что составляет 18% от ее отечественного производства, и 6 тыс. тонн свинины (около 2% от производства). Больше всего этой продукции из Украины импортировали Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Грузия и Молдова.

В то же время, согласно сообщению, за отчетный период Украина увеличила импорт мяса на 11% - до 71 тыс. тонн.

По данным пресс-службы, Украина закупала преимущественно свинину и мясо птицы. Импорт птицы в январе-мае вырос на 47%, а свинины - сократился на 15%. Основными поставщиками мясной продукции в Украину являются Польша и Германия. Доля импорта во внутреннем продовольственном потреблении в отчетном периоде составила 8%.

Пресс-служба отметила, что в январе-мае текущего года наполняемость внутреннего рынка мясом и мясопродуктами сократилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, говядины стало меньше на 3,8%, свинины – на 5,3%, мяса птицы – на 5,3%.

Согласно оценкам экспертов, в среднем каждый украинец за пять месяцев текущего года потребил около 20,5 кг мяса, что на 4,4% уступает прошлогоднему показателю.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной службы статистики, по итогам 2016 года производство мяса в Украине увеличилось на 0,7% – до 3,29 млн тонн.

По информации Государственной фискальной службы, экспорт свинины из Украины в 2016 году сократился в 8,5 раза – до 3,2 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт свинины сократился в 10,7 раза – до 5,1 тыс. долл. Экспорт мяса птицы и субпродуктов из Украины в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос на 48,9% в натуральном выражении – до 240,2 тыс. тонн и на 29% в денежном выражении – до 292,5 млн долл.