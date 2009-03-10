В Украине нет причин для дефицита соли. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам министра, на сегодня предприятия соледобывающей отрасли находятся в государственной собственности и 99% соли поставляет одно предприятие – объединение "Артемсоль".

В феврале текущего года поставки соли на внутренний рынок для потребностей населения выросли на 33% против февраля 2008 г. «Как только начали об этом говорить, абсолютно необоснованно, государственное предприятие, включив одну из шахт на трехсменную работу, обеспечило насыщение внутреннего рынка», - сказал министр.

Ю.МЕЛЬНИК подчеркнул, что на сегодня предприятие может обеспечить любую потребность как внутреннего, так и внешнего рынков, особенно, когда основной потребитель соли - промышленность - сегодня сократила закупки.

Как сообщалось, некоторые СМИ заявляли о возможном дефиците соли в Украине.

На пресс-конференции 6 марта генеральный директор Государственного производственного объединения "Артемсоль" (г. Артемовск, Донецкой обл.) Дмитрий ДОЦЕНКО заявил, что убежден, что предприятие способно удовлетворить возникший ажиотаж на рынке соли.

По словам Д. ДОЦЕНКО, в настоящее время "на рудники набрали людей и ввели дополнительную смену по производству килограммовой пачки соли". "Это увеличит ежедневную поставку в проблемные регионы до 6 вагонов соли", - сказал гендиректор. Кроме того, предприятие в два раза увеличило отгрузку соли автотранспортом по прямым договорам.

Д.ДОЦЕНКО подчеркнул, что "Артемсоль" работает с четырьмя предприятиями-дилерами и имеет около 600 прямых договоров по поставкам соли во все регионы Украины. Так, только в Донецкой области "Артемсоль" поставляет соль 100 прямым потребителям. "Я думаю, что предпринятые меры в ближайшее время удовлетворят ажиотажный спрос на пищевую соль", - подытожил Д.ДОЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, мэр Артемовска Алексей РЕВА обратился в Службу безопасности Украины с просьбой расследовать причины возникновения ажиотажа на рынке соли и заверил, что «в Артемовске запасов соли хватит на 500 лет».