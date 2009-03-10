Мельник: На 1 марта Украина экспортировала 16,2 млн. т зерна

Экспорт зерна из Украины на 1 марта составил 16,2 млн. тонн

Экспорт зерна из Украины с начала текущего маркетингового года (с 1 июля 2008 г.), по состоянию на 1 марта, составил 16,2 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Кроме того, по словам министра, на указанную дату также экспортировано 3 млн. тонн масличных культур.

Как сообщил Ю.МЕЛЬНИК, правительство урегулировало ряд проблемных вопросов, связанных с поставками зерна на внешние рынки, и на сегодня экспорт идет нормальными темпами. Кроме того, мировой рынок зерна показывает позитивную динамику.

По словам Ю.МЕЛЬНИКА, согласно балансу зерна на текущий год, Украина может экспортировать 25-25,5 млн. тонн зерна.