МинАПК: Урожай озимой пшеницы может составить более 20 млн. т.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

По словам министра, в прошлом году изменилась структура озимого зернового клина, в частности, почти на 300 тыс. га сократились посевы озимой пшеницы, при этом, существенно выросли посевы озимого ячменя.

«Посевы озимой пшеницы 6,3 млн. га, которые сегодня в удовлетворительном и хорошем состоянии… если посчитать по показателям средней урожайности, то это может быть 18-20 млн. тонн и больше валового сбора, а внутреннее потребление в Украине – 6-7 млн. тонн», - отметил министр. При этом он добавил, что такая коррекция структуры озимого клина является сознательной и правильной.

Кроме того, министр сообщил, что на сегодня 93-94% посевов озимых культур, в том числе, и озимого рапса, находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.