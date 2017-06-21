Китай открыл свой рынок для еще 9 украинских производителей "молочки"
До сих пор право экспорта молочной продукции на китайский рынок имели только 18 украинских предприятий.
Китай открыл свой рынок для еще девяти украинских производителей молочной продукции, таким образом на сегодня право экспорта этих товаров в КНР имеют 27 отечественных предприятий, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
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«До сих пор право экспорта молочной продукции на китайский рынок имели 18 предприятий. Но наши китайские коллеги увеличили этот список еще на 9 - до 27 украинских предприятий», - цитирует пресс-служба главу ведомства Владимира Лапу.
В пресс-службе отметили, что Госпродпотребслужба, Министерство аграрной политики и продовольствия и правительственные делегации ведут постоянную работу над расширением этого списка.
Как сообщал УНИАН, в конце мая текущего года Украина и Китай согласовали протокол ветеринарных требований для экспорта отечественной замороженной говядины в КНР, вследствие чего украинские сельхозпроизводители получили разрешение на поставки этой продукции на рынок Китая.
По данным ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», украинские предприятия в 2016 году экспортировали в Китай сельскохозяйственной продукции на 1,02 млрд долл., что в 12 раз превышает показатель 2012 года (85,7 млн долл.). При этом, по сравнению с 2015 годом, экспорт украинской сельхозпродукции в Китай сократился на 17,3%.