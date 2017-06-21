Китай открыл свой рынок для еще 9 украинских производителей "молочки"

Китай открыл свой рынок для еще девяти украинских производителей молочной продукции, таким образом на сегодня право экспорта этих товаров в КНР имеют 27 отечественных предприятий, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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«До сих пор право экспорта молочной продукции на китайский рынок имели 18 предприятий. Но наши китайские коллеги увеличили этот список еще на 9 - до 27 украинских предприятий», - цитирует пресс-служба главу ведомства Владимира Лапу.

В пресс-службе отметили, что Госпродпотребслужба, Министерство аграрной политики и продовольствия и правительственные делегации ведут постоянную работу над расширением этого списка.

Как сообщал УНИАН, в конце мая текущего года Украина и Китай согласовали протокол ветеринарных требований для экспорта отечественной замороженной говядины в КНР, вследствие чего украинские сельхозпроизводители получили разрешение на поставки этой продукции на рынок Китая.

По данным ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», украинские предприятия в 2016 году экспортировали в Китай сельскохозяйственной продукции на 1,02 млрд долл., что в 12 раз превышает показатель 2012 года (85,7 млн долл.). При этом, по сравнению с 2015 годом, экспорт украинской сельхозпродукции в Китай сократился на 17,3%.