Мельник: Банки пролонгировали только половину из заявленных кредитов

Банки пролонгировали почти 50% кредитов, заявленных на пролонгацию.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

«Более 2 тысяч предприятий заявили к пролонгации кредиты на сумму более 4,2 млрд. грн. За 2 месяца текущего года такие кредиты пролонгированы для более 1 тыс. субъектов хозяйствования на сумму 2 млрд. грн. То есть, почти 50% того, что требовало пролонгации», - отметил министр.

По словам Ю.МЕЛЬНИКА, работа в данном направлении реализуется «не такими темпами, как хотелось бы министерству и субъектам аграрного рынка».

Как сообщал УНИАН, в 2008 году предприятия агропромышленного комплекса привлекли в 1,5 раза больше кредитов, чем в 2007 году – 17 млрд. 292 млн. грн.

Из общего объема привлеченных кредитов краткосрочные составили 8,215 млрд. грн., среднесрочные - 6,068 млрд. грн. и долгосрочные - 3,009 млрд. грн. Из них льготные кредиты - 11 млрд. 766 млн. грн., в частности, краткосрочные - 6,056 млрд. грн., среднесрочные - 4,125 млрд. грн. и долгосрочные - 1,583 млрд. грн.

В то же время, в 2008 году обслуживалось 6,272 млрд. грн. переходящих кредитов.

Аграрии за 2 месяца текущего года привлекли 500 млн. грн. кредитов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

По словам министра, на сегодня для проведения весенней посевной кампании предприятиям агропромышленного комплекса необходимо около 5 млрд. грн., при этом, за 2 месяца предприятия привлекли 500 млн. грн.

Ю.МЕЛЬНИК сообщил, что на сегодня 98 банков согласились кредитовать аграрный сектор. Министр призвал банки более активно кредитовать аграрный сектор, поскольку он один из немногих в экономике показывает позитивную динамику развития – за 2 месяца производство продукции АПК выросло на 1,1%.

При этом министр призвал банки не завышать ставки по кредитам, поскольку 24-30% годовых – это неприемлемые для аграрного сектора условия.