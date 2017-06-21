АЧС шагает Украиной: ветеринары с начала года уничтожили более 6 тысяч свиней

Ветеринары с начала текущего года изъяли и уничтожили более 6,2 тысячи голов свиней из-за вспышек на территории Украины опасного вирусного заболевания – африканской чумы свиней (АЧС), сообщила УНИАН пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Согласно сообщению, всего с 2012 года, когда ветеринары впервые зафиксировали в нашей стране вспышку АЧС, они уничтожили более 129 тысяч голов свиней.

По итогам прошлого года, по данным Госпродпотребслужбы, ветеринары уничтожили 51,9 тысячи голов животных.

Пресс-служба сообщила, что с начала текущего года ветеринары зарегистрировали в Украине 77 вспышек АЧС против 91 за весь прошлый год. Всего с 2012 года и по состоянию на сегодня на территории Украины ветеринары зарегистрировали 225 вспышек АЧС в 23 областях. Больше всего случаев заболевания было зафиксировано в Полтавской (30), Одесской (29), Черниговской (27), Николаевской (24) и Харьковской (15) областях.

Пресс-служба добавила, что, учитывая динамику распространения заболевания, в 2017 году можно ожидать 200-250 случаев заболевания.

Как сообщал УНИАН, согласно данным главы Госпродпотребслужбы Владимира Лапы, с момента фиксации первой вспышки АЧС на территории Украины убытки отрасли свиноводства от распространения вируса составили около 200 миллионов гривень. Если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.

По информации Государственной службы статистики, поголовье свиней в 2016 году сократилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6,7 миллиона голов. По словам экспертов, основной причиной сокращения поголовья является активное распространение АЧС.