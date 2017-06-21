Инвестиции в агросектор в первом квартале составили 37 миллиардов - Минагропрод

Общая стоимость инвестиционных проектов, которые реализуются в украинском аграрном секторе, в январе-марте текущего года составила около 37 миллиардов гривень. Как сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, около 75% проектов (на 27,6 миллиарда гривень) инвесторы профинансировали за счет собственных средств.

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Согласно сообщению, сметная стоимость 297 проектов составляет до 500 миллионов гривень (97,7%), одного проекта - до 1 миллиарда гривень (0,3%) и шести проектов - более 1 миллиарда гривень (2%).

Всего, по оценкам ведомства, в украинском агропромышленном комплексе реализуются 304 инвестиционных проекта, из которых 45% приходятся на отрасль животноводства. Отмечается, что инвесторы чаще всего вкладывают средства в выращивание крупного рогатого скота – 24% от общего количества проектов. Также 15% проектов направлены на строительство свинокомплексов, 9% - на строительство овоще- и фруктохранилищ, около 6% - реализуются в сфере птицеводства, 6% - в сфере переработки и около 5% проектов направлены на поддержку многолетних насаждений.

Пресс-служба добавила, что инвесторы осуществляют наибольшее количество проектов во Львовской, Винницкой, Херсонской, Полтавской и Черкасской областях. По стоимости реализуемых проектов лидируют Винницкая (19,8 миллиарда гривень), Одесская (2,7 миллиарда гривень), Сумская (2,3 миллиарда гривень), Киевская (2 миллиарда гривень) и Черкасская (2 миллиарда гривень) области.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, капитальные инвестиции в украинский агропромышленный комплекс в прошлом году составили 61,1 миллиарда гривень, или 18,7% в структуре общих капитальных инвестиций в экономику страны. В частности, в прошлом году инвесторы осуществили 44,2 миллиарда гривень капитальных вложений в сельское хозяйство, что на 51% больше, чем в 2015 году. Капитальные инвестиции в пищевую промышленность и переработку в 2016 году увеличились по сравнению с 2015 годом на 24,4% и достигли 16,9 миллиона гривень.

Согласно данным Государственной службы статистики, объем освоенных капитальных инвестиций в Украине в 2016 году составил 326,2 миллиарда гривень, что в сопоставимых ценах на 16,4% больше показателя за 2015 год.