Кабмин переводит Госземкадастр на технологию блокчейн и вводит электронные земельные аукционы

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял постановление о переводе Государственного земельного кадастра на технологию блокчейн, обеспечивающую высокий уровень информационной безопасности, а также о переводе земельных аукционов в электронный вид.

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«Это перевод Государственного земельного кадастра на технологию блокчейн. Это самая современная технология, которая обеспечивает наивысший уровень защиты. Кроме того, постановление переводит аукционы по продаже земли в электронный вид», - сказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, представляя постановление.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что государственные земли могут предоставляться только через аукционы.

«С момента принятия нашего решения в Украине возможно проведение только земельных аукционов. Другого быть не может. Поэтому я попросил бы подписать письмо от премьер-министра ко всем контролирующим структурам, обладминистрациям, райадминистрациям, чтобы всем очень четко сообщить о том, что невыполнение этого постановления влечет за собой уголовную ответственность. Любая земля, которая предоставляется, должна предоставляться на аукционных началах», - сказал премьер.

Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия планирует до конца года внедрить в Государственном земельном кадастре систему комплексной защиты информации от внешнего воздействия на базе современной информационной технологии blockchain.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 7 июня принял постановление, обязывающее Государственную службу по вопросам геодезии, картографии и кадастра передавать украинские сельскохозяйственные земли в аренду исключительно через аукционы. По словам Гройсмана, постановление призвано устранить коррупцию в сфере распоряжения госземлями.

В Украине с 2001 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до конца 2017 года.

В меморандуме с Международным валютным фондом указано, что Украина планирует до конца мая 2017 года принять закон, регламентирующий оборот земель сельхозназначения, и с 2018 года (после окончания действия моратория) начать продажу сельхозземель.

Эксперты и общество разделились во мнениях относительно отмены запрета на продажу сельхозземель. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие утверждают, что отмена моратория приведет к обезземеливанию крестьян и скупке земли иностранными компаниями.

В Минагрополитики прогнозируют, что экономический эффект от открытия рынка земли в Украине будет заметен не раньше, чем через 5-7 лет.

Справка. Блокчейн - это способ хранения данных или цифровой реестр транзакций и сделок. При его использовании цифровые записи объединяются в "блоки", которые потом связываются криптографически и хронологически в "цепочку" с помощью сложных математических алгоритмов. Процесс шифрования, известный как хеширование, выполняется большим количеством разных компьютеров, работающих в одной сети. Как только реестр будет обновлен и образован новый блок, он уже больше не может быть изменен. Таким образом, подделать его невозможно.