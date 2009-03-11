Аграрный фонд законтрактовал зерно-2009 на 70 млн. грн.

Аграрный фонд законтрактовал 118 тыс. тонн зерна урожая 2009 г. на 70 млн. грн. по форвардным закупкам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК на пресс-конференции в Киеве.

По словам Ю.МЕЛЬНИКА, за предыдущие два месяца 2009 г. правительству удалось внедрить механизм форвардных закупок.

«На сегодня сельхозтоваропроизводителям по форвардным закупкам перечислено 70 млн. грн. за 118 тыс. тонн зерна. Всего у нас в работе контракты с сельхозпроизводителями на 630 тыс. тонн зерна стоимостью 742 млн. грн.», - сказал министр.

По его словам, Аграрный фонд по форвардным контрактам работает почти как банковское учреждение. «Для того чтобы оформить форвардный контракт, нужен большой пакет документов, но сегодня заявки поступают, каждый день осуществляются проплаты», - сказал он.

Ю.МЕЛЬНИК рассчитывает, что Аграрному фонду удастся закупить по форвардным контрактам около 1 млн. тонн зерна. «Я считаю, что то задание, которое мы поставили перед собой по форвардным контрактам, - "связать" около 1 млн. зерна урожая 2009 г. - абсолютно реально и будет выполнено», - сказал министр.

Кроме того, он сообщил, что Аграрный фонд продолжает закупку зерна урожая 2008 г. «На сегодня он (Аграрный фонд – УНИАН) покупает зерно урожая 2008 г., которое находится в собственности сельхозпредприятий, по средневзвешенным ценам. За последнюю неделю такого зерна законтрактовано 80 тыс. тонн на сумму более 90 млн. грн., и это направление работы АФ также эффективно», - сказал министр.

Аграрный фонд закупает также зерно, которое находится у него в залоге. «Залогового зерна у нас (в Аграрном фонде – УНИАН) было более 1 млн. тонн почти на 800 млн. грн. На сегодня уже 170 тыс. тонн на 107 млн. грн. выведено из-под залога, и эти средства пошли на счет Аграрного фонда. Вместе с тем, остаток зерна, это около 800 тыс. тонн, может быть выкуплен всеми субъектами аграрного рынка, но на это количество зерна будет также претендовать и Аграрный фонд с тем, чтобы по рыночным ценам выкупить зерно, которое находится в залоге. И уже сегодня есть такие контракты с владельцами залогового зерна», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в феврале разрешил Аграрному фонду закупки зерна, переданного в залог, за предоставленный бюджетный заем.