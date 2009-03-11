Зернотрейдеры закупили более 800 тыс. т зерна-2008

Аграрный фонд реализовал зернотрейдерам более 0,8 млн. тонн зерна урожая 2008 года на 956 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК вчера на пресс-конференции в Киеве.

По словам министра, на сегодня механизм реализации зерна урожая 2008 года через схему возмещения НДС участникам аграрного рынка работает эффективно. «Аграрный фонд на сегодня продал более 820 тыс. тонн такого зерна, в основном это зерно 4-6-го классов, если говорить о пшенице, на сумму 956 млн. грн.», - сказал Ю.МЕЛЬНИК.

По его словам, из указанного объема реально оплачено трейдерами 556 млн. грн. «Это тот объем средств, которые есть либо на счетах Аграрного фонда, либо на счетах Министерства аграрной политики в Государственном казначействе».

«Я думаю, сегодня-завтра все объемы зерна, которые были законтрактованы трейдерами на аграрной бирже, будут оплачены, и Аграрный фонд будет иметь около 1 млрд. грн. живых финансовых ресурсов», - сказал министр.