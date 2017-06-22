Кабмин утвердил финплан Аграрного фонда с прибылью 91 миллион гривень

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план государственного предприятия по форвардным закупкам «Аграрный фонд» на 2017 год, согласно которому по итогам текущего года предприятие получит 91,4 млн грн чистой прибыли, что на 88% превышает прошлогодний показатель.

Читайте такжеАграрный фонд уплатил в госбюджет более 24 миллионов гривень дивидендов

Соответствующее решение было принято на заседании правительства без обсуждения.

Как сообщается в пояснительной записке к финплану госпредприятия, текстом которой располагает УНИАН, Аграрный фонд рассчитывает по итогам 2017 года получить чистый доход в размере 8,31 млрд грн, что почти в 4 раза превышает прошлогодний результат. В частности, предприятие планирует выручить 4,9 млрд грн от реализации 1,16 млн тонн зерна, а также 3,4 млрд грн от реализации 675 тыс. тонн продуктов переработки. Предприятие планирует реализовать 481 тыс. тонн пшеничной муки и 21 тыс. тонн ржаной муки.

Согласно пояснительной записке, в 2017 году Аграрный фонд планирует увеличить поддержку сельхозпроизводителей за счет заключения форвардных контрактов и направить около 7,6 млрд грн на закупку 1,9 млн тонн зерновых.

Для выполнения данного финансового плана предприятие планирует в текущем году привлечь 6,7 млрд грн кредитных средств. Из них 1,7 млрд грн – краткосрочные кредиты и 5 млрд грн – за счет выпуска простых именных облигаций.

Отмечается, что по итогам текущего года Аграрный фонд планирует уплатить в государственный бюджет 24,4 млн грн дивидендов, что составляет 50% от ожидаемого показателя чистой прибыли предприятия.

Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд в 2016 году сократил чистую прибыль по сравнению с 2015 годом втрое – до 48,7 млн грн. При этом доход компании в прошлом году составил 2,14 млрд грн, что на 26,2% меньше, чем в 2015 году.

С прибыли за 2016 год предприятие уплатило в государственный бюджет 24,36 млн грн дивидендов.

Аграрный фонд был создан в 2013 году. В его функциональные обязанности входят форвардные закупки урожая для поддержки украинских сельхозпроизводителей. Кроме деятельности в сфере купли-продажи зерна, предприятие также занимается реализацией продуктов его переработки.