Закупочные цены на черешню сократились до 25 гривень за килограмм

Закупочные цены на черешню в Украине колеблятся в пределах от 15 до 25 гривень за килограмм, что на 17-25% дешевле, чем на предыдущей неделе, сообщила пресс-служба проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты".

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"На данный момент фермеры готовы отгружать черешню по 15-25 гривень/килограмм (0,52-0,86 евро/килограмм) в зависимости от качества, калибра и сорта, что на 17-25% дешевле, чем на предыдущей неделе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во второй половине июня прошлого года закупочные цены на черешню были на 26% дороже нынешних.

По информации экспертов, вопреки ожиданиям производителей, предложение черешни на рынке на сегодняшний день довольно обильное, что и является главной причиной ценового спада. Кроме того, покупатели нередко оказываются недовольны качеством предлагаемой продукции, что также негативно сказывается на ценах.

Как сообщал УНИАН, в конце мая Министерство аграрной политики и продовольствия сократило прогноз урожая ягод и фруктов в Украине на 29% - до 1,76 миллиона тонн с 2,47 миллиона тонн в связи с весенними заморозками. В частности, ведомство оценило ожидаемые потери урожая косточковых (вишня, черешня, абрикосы, персики, слива) в 39% - до 292 тысяч тонн с 476 тысяч тонн.