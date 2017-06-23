Французские опыт и инвестиции будут способствовать развитию аграрного сектора в Украине - Мартынюк

Опыт французских компаний может быть применен для развития аграрной переработки в Украине и внедрение европейских стандартов качества.

Об этом во время выступления на Форуме французских инвесторов, организованном ассоциацией «Французское деловое сообщество в Украине», заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк.

«В целом сельское хозяйство в Украине генерирует 12% валового внутреннего продукта и обеспечивает поступление более 40% валютной выручки, что позволяет нам говорить об АПК как отрасль №1 в Украине. С другой стороны, мы понимаем, что сегодня, увы, в ее основе лежит сырьевой экспорт, поэтому мы стремимся углублять переработку внутри страны. У нас есть огромный потенциал, который можно реализовать благодаря иностранным инвестициям и опыта, который есть в Европе», - отметил Мартынюк.

По его словам, французские компании демонстрируют инновационные подходы к организации бизнеса в Украине и эти практики могут быть существенно расширены. В частности, возможности для налаживания сотрудничества в животноводческой отрасли, которая требует внедрения современных бизнес-процессов и очень ответственного отношения к качеству продукции.

Кроме того, французский бизнес может предоставить экспертную помощь относительно усовершенствования национальных систем охраны прав на сорта растений, осуществления контроля за сортовым и посевным качеством семян, организации системы контроля качества винодельческой продукции и адаптации к европейским практикам технологической и нормативной документации виноградарства и виноделия. Также французские компании могут стать активными участниками процесса разгосударствления в АПК.

«В аграрной отрасли более чем полтысячи государственных предприятий. Потенциально, каждое из этих 500 предприятий – отдельный инвестиционный проект, который может быть реализован совместно с, в том числе, и французскими инвесторами», - подчеркнул Мартынюк.

Сейчас правительство системно снижает уровень регуляции ведения бизнеса и упрощает административные процедуры, что положительно сказалось на инвестиционном климате в целом в стране и в АПК в частности.

«Были отменены тысячи актов, которые регулировали бизнес и смысла их существования уже не было. Украина подписала Ассоциацию с Европейским Союзом и также Соглашение о зоне свободной торговли. Это означает, что Украина признает и стремится достичь стандартов прозрачности в администрировании ведения бизнеса, которые есть в Европейском Союзе», - подчеркнул первый заместитель министра.

Справка. В 2016 году Украина экспортировала во Францию сельскохозяйственной продукции почти на 343,4 млн долл. США, или 8,1% украинского сельскохозяйственного экспорта к странам ЕС. В целом доля Франции в экспорте сельхозтоваров до всех стран мира за 2016 год составила 2,2%.

Основными украинскими товарами, которые поставляются на рынок Франции, является: мясо птицы, мед, казеин, готовые или консервированные продукты из мяса, орехи и ягоды, рапс, семена подсолнечника, подсолнечное и рапсовое масло.

В Украине французские компании успешно реализуют двусторонние инвестиционные проекты преимущественно в молочной отрасли и отрасли семеноводства.