В Украине упало "белое" производство водки и коньяка

Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в январе-мае 2017 года сократилось на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 5,5 млн декалитров, производство коньяка и бренди сократилось на 24,9% - до 781 тыс. декалитров, сообщила Государственная служба статистики.

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Производство водки в мае 2017 года составило 847 тыс. дал, что на 23% больше, чем месяцем ранее, и на 3,1% меньше, чем в мае 2016 года. Производство коньяка и бренди в мае текущего года составило 128 тыс. дал, что на 22,4% уступает показателю апреля текущего года, но на 15,1% превышает показатель за май 2016 года.

Также сообщается, что объем производства ликеров и других спиртных напитков в Украине в январе-мае увеличился на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,36 млн дал. В мае текущего года производство ликеров и других спиртных напитков составило 545 тыс. дал, что на 5,8% меньше, чем в прошлом месяце, и на 1,8% больше, чем в мае 2016 года.

Отмечается, что в последнее время в Украине все труднее найти настоящий украинский коньяк.

"К сожалению, мы наблюдаем тренд, чем мягче коньяк трехлетней выдержки, тем больше вероятность, что это не настоящий коньяк. Коньяк имеет насыщенный и немного резковатый вкус, ведь выдержка в дубе насыщает его дубильными веществами... Выдерживать коньячный спирт в бочках годами – это довольно дорогое удовольствие. Поэтому, в Украине сегодня массово развивается сегмент бренди. Это напитки из спиртов, часто из винограда, которые выдержаны менее трех лет", – пояснил маркетинг-директор компании Eastern Beverage Trading Алексей Безуглый.

Данные приводятся без учета оккупированной территории Крыма и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в 2016 году снизилось по сравнению с 2015 годом на 10,9% - до 16,6 млн дал, а коньяка и бренди - на 6,2%, до 2,8 млн дал.