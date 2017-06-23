Украина увеличила производство подсолнечного масла на треть

Производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в январе-мае 2017 года составило 2,4 миллиона тонн, что на 33% больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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Согласно сообщению, в мае было произведено 481 тысяча тонн подсолнечного масла, что на 0,3% больше, чем в предыдущем месяце, и на 34,2% больше показателя за май прошлого года.

В Госстате также сообщили, что производство маргаринов и пищевых жиров в январе-мае текущего года увеличилось на 29,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 90,5 тысячи тонн. В мае по сравнению с апрелем производство маргаринов и жиров сократилось на 17,5%, а по сравнению с маем 2016 года – выросло на 22,9%, до 16,2 тысячи тонн.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году в Украине было произведено 4,4 миллиона тонн нерафинированного подсолнечного масла, что на 20,2% больше, чем в 2015 году. Производство маргаринов и пищевых жиров в 2016 году составило 184 тысячи тонн, что на 13,6% меньше, чем в 2015 году.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла. По данным ассоциации "Укролияпром", в 2016 году Украина экспортировала рекордный объем подсолнечного масла – 4,8 миллиона тонн, что на 23% больше, чем в 2015 году. В денежном выражении экспорт этой продукции составил 4,8 миллиарда долларов против 4,2 миллиарда долларов годом ранее.