В Украине продолжает падать производство хлеба

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в январе-мае 2017 года составило 431 тысяча тонн, что на 7,6% меньше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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Согласно сообщению, в мае этого года было произведено 90 тысяч тонн хлеба, что на 5,3% больше, чем в предыдущем месяце, и на 3% меньше, чем в мае 2016 года.

Объем производства муки за указанный период составил 763 тысячи тонн, что на 1,5% меньше показателя за январь-май прошлого года. При этом в мае текущего года объем производства данной продукции составил 139 тысяч тонн, что на 5,9% меньше апрельского показателя и на 3,4% больше, чем было произведено в мае прошлого года.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в 2016 году составило 1,12 миллиона тонн, что на 7,1% меньше показателя за 2015 год. При этом объем производства муки в 2016 году сократился на 4,8% – до 1,94 миллиона тонн.