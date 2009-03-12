Таможенники задержали почти 20 тонн рыбы

Сотрудники Черниговской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Украины партии свежемороженой рыбы весом около 20 тонн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, в ходе осуществления таможенного осмотра груза в пункте пропуска „Новые Ярыловичи” был установлен факт несоответствия информации о производителе продукции с данными, которые были отмечены в товаросопроводительных документах на груз.

Работниками таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 352 Таможенного кодекса Украины. Ведется производство по делу, по окончании которого материалы будут переданы в суд.