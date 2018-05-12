Цены на продукты отпустили на свободу

Не хочется снова говорить о кризисе и сложных условиях работы отечественной промышленности. Эта тема всем уже порядком наскучила. Хочется какого-то позитива. Украинским производителям продуктов питания глоток свежего воздуха подарил Президент, приостановив своим указом действие постановления Кабмина об обязательном декларировании изменения цен на продукты питания.

Принесите то, не знаю что…

Указанное постановление Кабмина, которое было принято в 2007 году, определяло порядок декларирования изменений оптово-отпускных цен на продовольственные товары первой необходимости. Это - продукты, которые каждый из нас «лопает» практически ежедневно - мука, мясо, колбасные изделия (кроме высшего сорта), молоко (жирностью до 2,5%), творог (жирностью до 9%), сметана (жирностью до 20%), сливочное масло (жирностью до 72,5%), куриные яйца, сахар и подсолнечное масло. Производители обязаны были получать разрешение на изменение цены, если хотели повысить ее в течение месяца более чем на 1%. Им нужно было собрать кипу бумаг и пройти все круги бюрократического ада. Да и то, цены изменить можно было лишь в том случае, если Государственная комиссия по ценам сочтет это необходимым. При этом критериев для определения повышения стоимости обоснованным или необоснованным постановление не предусматривало.

Идея заключалась в следующем – усложнить процедуру получения разрешения на повышение цен настолько, чтобы у производителя пропало желание за это браться. Очевидно, таким образом правительство «переживает» за потребителя и свой позитивный имидж в глазах народа. И делает это, как всегда, за чужой счет. В данном случае – за счет отечественных производителей. При этом импортная продукция без лишних хлопот завозится в Украину и цену на нее никто не регулирует. Как результат - отечественные производители поставлены в, мягко говоря, неравные условия.

Производить или не производить?

На бумаге все выглядит вроде бы и привлекательно. Но в реальности все не так просто. Как считают в Секретариате Президента, постановление о декларировании создавало условия для роста тенизации производства и торговли, коррупции и возникновения дефицита на отдельные товары. Не имея возможности получить реальную цену за свою продукцию, производители просто теряют стимул к работе. А в условиях экономического кризиса отыскать этот стимул в чем-то другом не так то просто.

Директор департамента маркетинга и продаж ООО "Кернел-Трейд" (ТМ «Щедрый дар») Инна Иванова отмечает, что в условиях жесткой практики регулирования цен производителям становится неинтересной работа на внутреннем рынке, а с учетом кризиса эта ситуация усугубляется. «С одной стороны спрос снизился, с другой – затраты и себестоимость продукции увеличились. С января подорожало сырье подсолнечника, коммунальные услуги, фасовочные материалы и т.д. По нашим оценкам, это привело к увеличению себестоимости минимум на 14%. Не говоря о финансовых потерях, связанных с девальвацией гривни», - подчеркивает И.Иванова. При этом декларирование цен оказалось длительной процедурой и пока безрезультатной. «Пока задекларировать соответствующее увеличение цены нам не удалось, вопрос все еще находится на рассмотрении. Знаю, что аналогичная ситуация и у других производителей. Все они, скорее всего, будут вынуждены максимально переориентироваться на экспорт, как это произошло с мелкими и средними производителями в прошлом году», - резюмировала эксперт.

Получается, при таких условиях игры компании не строят планы по увеличению реализации продукции в Украине, а переориентируются на экспортные поставки. И тогда вопрос переходит в другую плоскость, речь пойдет не о цене, а о наличии продукции на внутреннем рынке.

Прогноз для кошелька

По мнению экспертов, приостановление действия постановления о декларировании цен однозначно приведет к росту цен практически на все виды ранее «ограниченных» продуктов, кроме, разве что, муки, предложение которой на внутреннем рынке достаточно высокое, а экспортных выходов нет. Способствовать росту цен будет также введенная ранее 13% надбавка к импортной пошлине, ведь некоторые рынки, в частности мясной, не обеспечены на 100% собственным производством и часть сырья импортируется. Специалисты отмечают, что после отмены постановления цены на продукты питания будут соответствовать рыночным условиям, а для их взлета сейчас сложились объективные экономические предпосылки.

По мнению начальника аналитического отдела Консалтингового агентства ААА Марии Колесник, производители подсолнечного масла могут повысить цены на свою продукцию на 15%. «Это экспортный товар. На внутреннем рынке сейчас растут цены на сырье именно за счет экспортеров семечки. Поэтому производители заинтересованы в поднятии цен на свою продукцию. Падающая гривня укрепляет их позиции на экспортном рынке, поэтому им выгоднее продавать за валюту», - отмечает эксперт.

Сложная ситуация и на рынке мяса. Введение 13% надбавки на импорт и дефицит сырья может спровоцировать рост цен, что, в свою очередь, приведет к подорожанию колбасных изделий. По прогнозам специалистов, они могут набрать в цене процентов 20.

Цены на молочную продукцию также вырастут, однако не столь резко. Подорожание на этом рынке может спровоцировать снижение потребления - продукт скоропортящийся, и долго ждать покупателя на полке не может. Поэтому производителям придется балансировать ценой и спросом.

Между тем, М.Колесник подчеркивает, что в преддверии Пасхи скачок цен может быть выше прогнозного. Производители заинтересованы перед праздником поднять цены, не декларируя это заранее, что они уже не раз практиковали. Единственное, что может удержать их от соблазна взвинтить цены – падение спроса на фоне снижения покупательской способности.

Что потребителю хорошо, то производителю – смерть?..

Финансовый аналитик Astrum Investment Management Евгений Окша считает, что отмена действия постановления положительно скажется на работе производителей продуктов питания. Бюрократический механизм ручного регулирования цен не давал возможности предприятиям оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, приводил к уменьшению рентабельности компаний, снижая, таким образом, стимулы к дальнейшему ведению хозяйственной деятельности.

По мнению М.Колесник, когда надо поднимать экономику, потребители проигрывают. «У нас не настолько сильная экономика, чтобы мы могли одновременно поднимать бизнес и «проедать» бюджет (искусственно удешевляя продукцию для потребителей)», - считает эксперт.

Однако специалисты не исключают, что производители могут «под шумок» и злоупотреблять свободой. «У нас все отрасли считают, что если рентабельность среднеевропейская (5-7%), то этот бизнес не интересен. У нас если 60% (рентабельность) - это нормально», - добавила М.Колесник.

Своеобразным регулятором могут выступить сети. При повышении стоимости поставки они могут поднять и свою надбавку, но, с учетом спроса, могут этого не делать, пытаясь удержать потребителя. Ведь они, в первую очередь, заинтересованы в большом обороте.

И.о. министра финансов Игорь Уманский считает, что к вопросам регулирования, в том числе ограничения цен, всегда нужно относиться очень осторожно. «На сегодня мы имеем не всегда корректную практику государственного регулирования цен. Я глубоко уверен, что мы не должны регулировать цены – мы должны регулировать сверхприбыли, если они есть, и сверхдоходы, если они есть, и не допускать таких случаев», - отмечает он, подчеркивая, что функция контроля и регулирования цен возложена на Антимонопольный комитет, а также на другие регуляторы, «правительство должно следить за тем, чтобы не было злоупотреблений».

То есть, только при злоупотреблении в работу производителей должны вмешиваться контролирующие органы, тщательно изучая ситуацию и делая объективные выводы относительно целесообразности и обоснованности повышения цен на продукцию. Ведь искусственное сдерживание ограничивает возможности производителей в инвестициях, тем самым тормозя развитие отрасли и экономики в целом. И здесь нужно найти баланс интересов потребителя и производителя, чтобы первый имел возможность приобретать товары, а второй – интерес и мотивацию их производить. Именно в этом заключается профессионализм…

Марьяна Коваль (УНИАН)