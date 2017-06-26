В Минагропроде хотят ввести новую должность замминистра - источник

В Министерстве аграрной политики и продовольствия будет введена должность заместителя министра по вопросам поддержки фермерства и развития сельских территорий, сообщил УНИАН источник в ведомстве.

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«Будет введена должность нового замминистра. Он будет курировать вопросы поддержки фермерства и развития сельских территорий», - сказал он.

Источник предположил, что должность нового замминистра займет человек, который не работает в министерстве.

Как сообщал УНИАН, 23 мая глава Минагропрода Кутовой написал заявление о своей отставке, призвав депутатов Верховной Рады проголосовать за нее.

Он не сообщил о причинах ухода, но отметил, что планирует в ближайшее время заняться привлечением инвестиций в экономику страны.

Кутовой был назначен министром аграрной политики и продовольствия 14 апреля 2016 года. До вхождения в Кабинет министров он с 2014 года возглавлял парламентский комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений. Он прошел в Верховную Раду от партии «Удар» в 2012 году.