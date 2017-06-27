Молодые овощи продают по рекордным ценам – в шесть раз выше прошлогодних

В Украине рекордно подорожали молодые овощи. По сравнению с прошлым годом стоимость капусты и моркови увеличилась в шесть раз.

Сейчас за килограмм овощей просят 20 грн, тогда как в прошлом году капуста и морковь стоили 2,55 грн за килограмм.

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Об этом сообщает ТСН.

Эксперты связывают подорожание прежде всего с холодной весной и с экспортом овощей в страны Европы.

Что же касается прогнозов на ценообразование в ближайшее время, то эксперты предполагают снижение цен примерно на 5 грн за килограмм. Однако 100-процентной гарантии не дают.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем ускорилась до 1,3%, по сравнению с маем 2016 года – до 13,5%. По сравнению с декабрем 2016 года потребительские цены в Украине выросли на 6,2%.