Укрспирт "сбрасывает" балласт

Государственный концерн спиртовой и ликероводочной промышленности «Укрспирт» запретил выпуск спирта своим спиртовым заводам, которые в 2008 году работали с убытками.

Как сообщила УНИАН пресс-служба концерна, такое решение принято по результатам итоговых совещаний в регионах.

По данным концерна, по результатам прошлого года 33 предприятия “Укрспирта” являются убыточными.

В сообщении пресс-службы отмечается, что таким образом “Укрспирт” лишится “балласт”- предприятий, которые с 1996 года не работают совсем или работают неэффективно и накапливают долги.

Будет создана специальная комиссия концерна для разработки возможных путей решения вопросов задолженности по заработной плате на проблемных предприятиях.

По данным концерна, на сегодня основную прибыль “Укрспирта” (68%) формируют 10 лучших заводов. Но достижения этих и других предприятий «растворяются в показателях другой десятки» - ТОП-10 наихудших заводов приносят концерну 64% (40 млн. 956 тыс. грн.) убытков. Кроме того, еще 10 заводов уже несколько лет не производят продукцию, но людям стабильно насчитывают полную зарплату, таким образом еще увеличивая задолженность. «Сегодня есть заводы, суммарная задолженность которых превышает совокупную стоимость самих заводов, включительно с возможными прибылями в случае их работы на несколько лет вперед», - говорится в сообщении концерна.

“Даже если сегодня примут все необходимые для развития отрасли законы: биоэтанол, биотопливо, технический спирт, как сырье для химической промышленности, то отмеченные предприятия не имеют будущего. Их можно использовать разве что как площадки для строительства новых, высокотехнологичных предприятий. Большая кредиторская задолженность, тотальная изношенность оборудования и отсутствие рынков сбыта готовой продукции подтверждают нецелесообразность пропуска данных предприятий. Мы вынуждены идти на этот непопулярный шаг ради обеспечения развития отрасли. Решение о сокращении производства пищевого спирта должно было быть принято еще 10 лет назад, но все говорили лишь об алкоголе и приватизации отрасли. Это очень удобно – не замечать главных проблем и, пользуясь тяжелым состоянием, пытаться отобрать у государства последнее”, - заявил председатель концерна “Укрспирт” Иван ЯКОВЕЦ.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укрспирт» создан постановлением Кабинета министров от 29 июня 1996 г. «Об усовершенствовании управления предприятиями спиртовой и ликероводочной промышленности». В концерн входят 76 государственных спиртовых заводов, которые обеспечивают более 95% производства спирта в Украине.

Общая мощность украинских спиртовых заводов составляет 62,6 млн. дал. Постоянный объем внутреннего рынка пищевого спирта - 20-22 млн. дал. Потенциальный объем экспортных рынков, доступных для украинских производителей, - около 10 млн. дал.