Кабмин ограничил компенсации аграриям за электроэнергию

Кабинет Министров ограничил размер компенсации аграриям стоимости электроэнергии, используемой при орошении, до 50%.

Об этом сказано в постановлении Кабмина (№187 от 11 марта 2009 г.), текст которого обнародован на правительственном портале.

Как пояснил УНИАН заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству Украины Александр РОМАНОВ, ограничение введено в связи с сокращением объема дотации, предусмотренной в госбюджете на эти нужды.

«Если изначально в проекте бюджета на эти нужды предусматривалось 100 млн. грн., то в действующем бюджете эта сумма составляет около 40 млн. грн.», – сказал он.

В то же время он сообщил, что на парламентских слушаниях в среду, 11 марта, Министерству аграрной политики было поручено рассмотреть возможность возобновления 100% компенсации аграриям за используемую для полива электроэнергию.