Украина экспортировала около 17 млн. тонн зерна

По оперативным данным, Украина на сегодняшний день экспортировала около 17 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий ЛУЗАН.

По его данным, из указанного объема пшеница составляет 8,7 млн. тонн, ячмень – 5,4 млн. тонн, кукуруза – 2,8 млн. тонн, остальное – другие культуры. Также экспортировано 3,1 млн. тонн масличных культур, в том числе 2,5 млн. тонн рапса, около 360 тыс. тонн подсолнечника и более 210 тыс. тонн сои.

Замминистра сообщил, что правительство создало благоприятные условия работы для экспортеров, благодаря чему поставленное задание экспортировать 25 млн. тонн зерна будет выполнено.

Также Ю.ЛУЗАН отметил, что на сегодня развивается инфраструктура зернового рынка и в текущем году планируется ввести в эксплуатацию около 2-2,5 млн. тонн мощностей элеваторов по хранению зерна.

Как сообщал УНИАН, по словам министра аграрной политики Украины Юрия МЕЛЬНИКА, согласно балансу зерна на текущий год, Украина может экспортировать 25-25,5 млн. тонн зерна.