Аграриям нужно создать банк

Министерство аграрной политики Украины призывает аграриев создать кооперативный аграрный банк.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в беседе с журналистами первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий ЛУЗАН.

«Мы возвращаемся к идее, чтобы участники аграрного рынка и предприятия пищевой промышленности занялись вопросом создания кооперативного аграрного банка. Все возможности для этого есть и есть интерес со стороны участников аграрного рынка, в первую очередь сельхозпроизводителей», - сказал Ю.ЛУЗАН.

По оценкам Минагрополитики, уставный фонд этого банка может быть сформирован в размере не менее 2 млрд. грн. при незначительных затратах каждого его участника. «Мы считаем, что это будет мощный конкурент на кредитном рынке по кредитованию агросектора», - заявил Ю.ЛУЗАН.

Он сказал, что не исключает участия государства в создании такого банка, и отметил, что в случае, если государство будет выступать одним из членов кооперации, его доля в уставном фонде может составить до 1 млрд. грн. При этом Ю.ЛУЗАН подчеркнул, что государство может участвовать в создании этого банка с тем, чтобы через несколько лет продать свою долю другим членам кооперации.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля на совещании с аграриями, посвященном проведению весенне-полевых работ, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что работа правительства с Нацбанком по пролонгации кредитов для аграриев не дала ожидаемых результатов.

17 февраля на совещании с фермерами премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сказала, что правительство предлагает увеличить финансирование фермерских хозяйств из Госбюджета на 200 млн. грн. – до 226 млн. грн.

Она подчеркнула, что, в частности, эти деньги могут быть использованы для предоставления фермерам беспроцентных кредитов.

Справка УНИАН. В 2008 году предприятия агропромышленного комплекса привлекли в 1,5 раза больше кредитов, чем в 2007 году, – 17 млрд. 292 млн. грн.

Из общего объема привлеченных кредитов краткосрочные составили 8,215 млрд. грн., среднесрочные – 6,068 млрд. грн. и долгосрочные – 3,009 млрд. грн.

Из них льготные кредиты – 11 млрд. 766 млн. грн., в частности, краткосрочные – 6,056 млрд. грн., среднесрочные – 4,125 млрд. грн. и долгосрочные – 1,583 млрд. грн.

В то же время, в 2008 году обслуживалось 6,272 млрд. грн. переходящих кредитов.