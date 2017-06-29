Землеустроители Житомирщины проработали почти 62 тысячи заявлений по вопросам ведения Государственного земельного кадастра

С начала 2017 года государственные кадастровые регистраторы Житомирской области приняли и обработали 61783 заявления граждан по вопросам ведения Государственного земельного кадастра. В среднем, за неделю землеустроители прорабатывают около 2 тыс. 100 таких заявлений.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА со ссылкой на данные главного управления Держгеокадастра в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, чаще всего граждане обращаются с заявлениями относительно регистрации земельных участков и получения выписок из Государственного земельного кадастра (ГЗК). От начала 2017 года государственные кадастровые регистраторы региона зарегистрировали 28 тыс.440 земельных участков и выдали 15 тыс.118 выписок из ГЗК.

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Наибольшее количество участков зарегистрировали в Овручском районе – 3 тыс.406, а максимальное количество выписок из ГЗК выдали в Житомирском районе – 1 тыс. 241.

Кроме того, государственными кадастровыми регистраторами области с начала года предоставлено 1 тыс. 775 онлайн-выписок из Государственного земельного кадастра, заявки на которые поступили через сеть Интернет.

Напомним, согласно Закону Украины «Об административных услугах» с 1 января 2015 года на всей территории Украины органы земельных ресурсов оказывают услуги через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), которые образованы при местных государственных администрациях и органах местного самоуправления.

На Житомирщине предоставление административных услуг в сфере земельных отношений происходит в 28 ЦПАУ.