Правительство приложит все усилия для увеличения лесного фонда

Правительство приложит максимум усилий для сохранения и увеличения лесного фонда страны.

Об этом первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявил на совещании, посвященном проблемам и перспективам развития лесной отрасли, сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров.

По словам А.ТУРЧИНОВА, лишь за год после выхода распоряжения Кабинета министров об остановке выдачи решений на изъятие лесных земельных участков и отзыве согласований, предоставленных раньше с нарушением законодательства, только в Киевской области удалось вернуть в государственную собственность около 1,5 тыс. гектаров леса.

«Государство будет строго спрашивать за каждый квадратный метр леса», - отметил он.

Также, по мнению первого вице-премьера, особенно важно сохранить горные леса, потому что это защитный щит перед стихией. «Сохранение горных лесов - наше общее дело», - подчеркнул он. А.ТУРЧИНОВ напомнил, что уже с октября прошлого года действует правительственное постановление, которым утверждены новые Правила рубок главного пользования в горных лесах Карпат.