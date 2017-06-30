Украинские аграрии экспортировали рекордные 43,4 миллиона тонн зерновых

Украинские аграрии с начала 2016-2017 маркетингового года (МГ, июль 2016 – июнь 2017) экспортировали рекордные 43,41 млн тонн зерновых, что на 4,4 млн тонн превышает показатель за весь предыдущий сезон, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 17,36 млн тонн, ячменя – 5,34 млн тонн, кукурузы – 20,41 млн тонн, ржи – 10,6 тыс. тонн.

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 370 тыс. тонн муки, из которых 368,5 тыс. тонн составляет пшеничная мука и 1,5 тыс. тонн – другие виды этого продукта.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016-2017 МГ украинские аграрии планировали установить рекорд по экспорту зерновых, поставив на внешние рынки 41,6 млн тонн этих культур. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 млн тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, Украина в 2016 году собрала 65,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.