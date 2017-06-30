На Житомирщине за 5 месяцев индекс сельхозпроизводства составил 100,2 % - ОГА

На Житомирщине Индекс сельскохозяйственного производства в течение января-мая 2017 года составил 100,2 % – агрохозяйствами произведено продукции на 1 млрд 152,7 млн грн, сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении, агрохозяйствами области за указанный период произведено продукции на 1 млрд 152,7 млн грн.

Об этом отметил начальник управления агропромышленного развития Руслан Кирилюк вчера, 29 июня, во время семинара-совещания «День поля» в Любарском районе.

Кирилюк подчеркнул, что в области на протяжении последних нескольких лет развитие сельскохозяйственной отрасли сопровождается динамичным ростом производства валовой продукции.

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«Индекс сельскохозяйственного производства за январь-май 2017 года составил 100,2 % – это 9-е место среди областей Украины. В этот период всеми категориями хозяйств произведено валовой продукции сельского хозяйства (продукции животноводческой отрасли - УНИАН) на сумму 1 млрд 152,7 млн грн, что на 1,9 млн грн больше показателя соответствующего периода 2016 года. При этом, сельскохозяйственными предприятиями произведено 199,9 млн грн., хозяйствами населения – 752,8 млн грн», – сказал Кирилюк.

Участники мероприятия обсудили состояние и перспективы развития отрасли семеноводства сельскохозяйственных культур в условиях 2017 года.

Также на базе ДПДГ «Новая Победа» Института сельского хозяйства Полесья НААН Украины продемонстрировали новые сорта селекции агрокультур, новые препараты и защиту сельскохозяйственных культур, посевы озимых и яровых зерновых культур, современные подходы к технологии ведения семеноводства.

Участие в областном научно-практическом совещании-семинаре «День поля» приняли начальники управлений агропромышленного развития райгосадминистраций и руководители базовых агрохозяйств области.