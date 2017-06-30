Президент подписал закон о госконтроле качества продуктов питания и кормов

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который на законодательном уровне закрепляет правовые и организационные основы государственного контроля за качеством и безопасностью продуктов питания и кормов.

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Как сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, данный документ вступит в силу весной 2018 года.

«Подписание президентом закона является нашей значительной победой и важным этапом в адаптации украинского законодательства к европейским нормам и стандартам. Его реализация позволит эффективно осуществлять государственный контроль в сфере безопасности и качества пищевых продуктов по европейским принципам», - приводятся в сообщении слова заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольги Трофимцевой.

Пресс-служба добавила, что для того, чтобы данный закон заработал в полную силу, парламенту нужно принять еще большое количество подзаконных актов.

Как ранее сообщала пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, целью данного документа является гармонизация законодательства Украины с регламентами и директивами Европейского Союза в сфере контроля за качеством и безопасностью отечественных продуктов питания. Еще одним важным эффектом от принятия данного закона станет минимизация коррупции. Так, если жизни и здоровью граждан будет грозить опасность, проверка хозяйствующих субъектов будет осуществляться без предупреждения. Также, по данным ведомства, этот закон будет способствовать минимизации коррупционных рисков благодаря норме о видеофиксации процедуры инспектирования не только инспекторами Госпродпотребслужбы, но и хозяйствующими субъектами.

Как сообщал УНИАН, 18 мая Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №0906 «О государственном контроле, который осуществляется с целью проверки соответствия законодательству о безопасности и качестве пищевых продуктов и кормов, здоровья и благополучия животных». За принятие данного документа проголосовал 251 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Контроль за качеством пищевой продукции в Украине осуществляет Госпродпотребслужба, которая была создана на базе ликвидированных Государственной сельскохозяйственной инспекции, Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы, Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей и Государственной санитарно-эпидемиологической службы. Центральный аппарат Госпродпотребслужбы официально приступил к выполнению своих функций 6 апреля 2016 года.