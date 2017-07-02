Более точные прогнозы относительно урожая можно делать через несколько недель - Мартынюк

Некоторые СМИ публикуют прогнозы будущего урожая. И не все эти прогнозы оптимистичны. В ответ на ситуацию Максим Мартынюк – первый заместитель министра аграрной политики Украины – сделал публикацию на своей официальной странице в Facebook.

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По мнению Максима Мартынюка, для прогнозов еще рано. Более того, не все опубликованные прогнозы действительно экспертными. Политик прокомментировал ситуацию следующим образом. Украина принадлежит к небольшому числу стран в мире, которые экспортируют на внешние рынки почти половину выращенного зерна. Согласно данным FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций) соотношение чистого экспорта к собранного урожая в Украине составляет 43%. Это позволяет нашей стране занять восьмое место по данному показателю в мире.

Таким образом, как отметил Максим Мартынюк, для украинцев нет оснований для волнения. Внутренние потребители обеспечены полностью, ведь у них есть «страховка» в виде более 30 тонн зерна, предусмотренного для экспорта. Количество экспортированного зерна может корректироваться в зависимости от урожая и обеспечения внутренних потребностей, и является более приоритетным, чем экспорт.

Урожай 2017 года может быть ниже, чем запланировано, из-за неблагоприятных погодных условий этого года. Особенно если сравнивать его с рекордным урожаем 2016 года. Однако снижение не является критическим и никоим образом не повлияет на продовольственную безопасность Украины. С другой стороны, ожидается, что пшеница нового урожая будет высококачественной. Это значит, что увеличится экспорт муки.

Экспертные прогнозы обычно делаются после того, как собрано 15-20% зерновых. Таким образом стоит ожидать на релевантную оценку через несколько недель.