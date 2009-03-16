Госкомстат: розничный товарооборот в январе-феврале снизился на 10,7%

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе-феврале 2009 года уменьшился на 10,7% по сравнению с январем-февралем 2008 года - до 33 млрд. 047,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, падение объемов розничного товарооборота по итогам января-февраля было зафиксировано во всех областях Украины, при этом наибольшее снижение зафиксировано в Закарпатской - 19,3% (объем розничного товарооборота в январе-феврале - 612,5 млн. грн.), Запорожской - 17,3% (объем розничного товарооборота в январе-феврале – 1 млрд. 217,8 млн. грн.), Днепропетровской – 15,7% (2 млрд. 891,1 млн. грн.) областях и АР Крым – 15,3% (1 млрд. 011,1 млн. грн.).

В январе-декабре 2008 года объем розничного товарооборота предприятий Украины вырос на 17,9%, по сравнению с январем-декабрем 2007 года, до 243 млрд. 898,4 млн. грн.