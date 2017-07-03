В Украине производство сельхозпродукции подорожало на четверть

Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-мае 2017 года выросли на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Государственная служба статистики.

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При этом расходы на производство продукции растительного происхождения за отчетный период выросли на 26,8%, а животного – на 19,4%.

В мае по сравнению с апрелем затраты на агропроизводство сократились на 1,2%. В частности, совокупные расходы на производство растениеводческой продукции в мае снизились на 1,5%, а животноводческой – на 0,4%.

Согласно сообщению, затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, за пять месяцев текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30,2%. В то же время в мае по сравнению с апрелем эти затраты сократились на 1,9%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета оккупированной территории Крыма и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 выросли на 13,5%.