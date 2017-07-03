Украинские аграрии установили рекорд по экспорту зерновых

Украинские аграрии в 2016-2017 маркетинговом году (МГ, июль 2016 – июнь 2017), по предварительным оценкам, экспортировали 43,8 млн тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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«Рекордный урожай предыдущего года в 66 млн тонн сформировал ресурс для экспорта на уровне 43,8 млн тонн, что является историческим максимумом для Украины», – цитирует пресс-служба первого заместителя главы ведомства Максима Мартынюка.

Согласно сообщению, отечественные сельхозпроизводители экспортировали также рекордный объем муки – 369,4 тыс. тонн, что свидетельствует о постепенной переориентации экспортеров на поставку продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Пресс-служба добавила, что стимулирование производства продукции с добавленной стоимостью позволит увеличить объем валютной выручки и нивелировать риски, присущие сырьевому экспорту, как, например, зависимость от колебаний мировых цен на сельхозпродукцию.

Пресс-служба пообещала в ближайшие дни представить предварительные итоги экспорта 2016-2017 МГ в разрезе культур.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016-2017 МГ украинские аграрии планировали установить рекорд по экспорту зерновых, поставив на внешние рынки 41,6 млн тонн этих культур. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 млн тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, Украина в 2016 году собрала 65,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.