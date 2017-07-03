МВФ исключит требование о запуске рынка земли из меморандума с Украиной - СМИ

Пункт о необходимости запуска рынка земли не будет обязательным условием для выделения Украине очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ).

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Об этом со ссылкой на источник, близкий к переговорам сторон в США, сообщает AgroPortal.

«Президент Петр Порошенко попросил снять вопрос о запуске рынка земли с повестки дня и Кристин Лагард (глава МВФ – ред.) согласилась», — сообщил источник.

По его словам, пункт о необходимости запуска рынка земли будет изъят из меморандума Украины и МВФ.

«На сегодня между Порошенко и Лагард было достигнута договоренность исключить земельную реформу из перечня вопросов, которые влияют на выделение транша», — добавил источник.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 2001 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до конца 2017 года.

В меморандуме с Международным валютным фондом указано, что Украина планирует до конца мая 2017 года принять закон, регламентирующий оборот земель сельхозназначения, и с 2018 года (после окончания действия моратория) начать продажу сельхозземель.

Эксперты и общество разделились во мнении относительно отмены запрета на продажу сельхозземель. Одни считают, что его продолжение создает теневой рынок земли, другие утверждают, что отмена моратория приведет к обезземеливанию крестьян и скупке земли иностранными компаниями.

В Минагрополитики прогнозируют, что экономический эффект от открытия рынка земли в Украине будет заметным не раньше, чем через 5-7 лет.