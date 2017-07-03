Объем инвестиций в АПК Житомирской области в январе-мае вырос на 43,5%

За 5 месяцев 2017 года в развитие агропромышленного комплекса Житомирской области поступило 325,2 млн грн инвестиционных средств, что на 43,5% больше, чем за аналогичнй период прошлого года.

Об этом сообщает управление агропромышленного развития Житомирской ОГА.

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«По предварительным данным мониторинга, за январь-май 2017 года в развитие агропромышленного комплекса Житомирской области было привлечено 325,2 млн грн инвестиционных средств, что на 98,5 млн грн больше, чем в прошлом году за этот период», – говорится в сообщении.

Сельскохозяйственные предприятия привлекли 322,7 млн грн инвестиций. В том числе – на приобретение техники и технологического оборудования – 262,3 млн грн, на строительство и реконструкцию производственных объектов – 42,8 млн грн, на формирование основного стада – 2,7 млн грн, на другие нужды – 14,8 млн грн.

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Житомирщины за пять месяцев этого года в развитие отрасли привлекли 2,6 млн грн инвестиционных средств.