В Украине в феврале текущего года производство обработанного жидкого молока составило 54,2 тыс. тонн, что на 13,7% ниже показателя за февраль 2008 года и на 3,5% ниже показателя за январь 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По информации Госкомстата, в январе-феврале т.г. производство молока в Украине снизилось на 11,4%. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., - до 110 тыс. тонн.

В Украине по итогам 2008 г. производство обработанного жидкого молока снизилось на 5,8% - до 797 тыс. тонн, в 2007 г. выросло на 6,7% - до 852 тыс. тонн, в 2006 г. сократилось на 5,1% - до 786 тыс. тонн.