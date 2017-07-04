Кабмин создал мобильные группы по борьбе с распространением чумы свиней

Кабинет министров Украины принял постановление о создании в Украине межведомственных мобильных рабочих групп по борьбе с распространением опасных заболеваний животных, в частности, вируса африканской чумы свиней (АЧС).

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства без обсуждения.

Как позднее пояснила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, основной задачей таких групп будет выявление и предотвращение нарушений действующего в Украине ветеринарно-санитарного законодательства. В их состав войдут специалисты Госпродпотребслужбы и представители Национальной полиции.

«Работа таких групп обеспечит улучшение эпизоотической ситуации на территории Украины и выработает механизмы оперативного и эффективного осуществления соответствующих мероприятий», - цитирует пресс-служба главу ведомства Владимира Лапу.

Как сообщал УНИАН, с начала этого года в Украине зарегистрировано 78 вспышек АЧС. Всего с 2012 года и по состоянию на 13 июня 2017 года на территории Украины ветеринары зарегистрировали 226 вспышек АЧС в 23 областях.

По итогам 2017 года глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа прогнозирует в Украине около 200-250 вспышек АЧС, тогда как в прошлом году был зарегистрирован 91 случай заражения.

Согласно данным главы ведомства, с момента фиксации первой вспышки АЧС на территории Украины убытки отрасли свиноводства от распространения вируса составили около 200 млн грн. Если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 млн свиней, или 4 млрд грн, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 млрд грн.