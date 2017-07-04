Украинские аграрии экспортировали зерновых на $6,4 миллиарда

Украина в 2016-2017 маркетинговом году (МГ, июль 2016 – июнь 2017), по предварительным оценкам, экспортировала зерновых на 6,44 млрд долл., что на 5,6% превышает показатель предыдущего сезона, сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк на своей странице в соцсети Facebook.

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«Исходя из текущих показателей и соотношения текущего сезона к предыдущему, можно спрогнозировать, что валютная выручка от экспорта зерна достигнет 6,44 млрд долл., что на 5,6% больше, чем в 2015-2016 МГ. Для сравнения, среднемесячный рост физических объемов экспорта зерновых составляет 11,3% (к аналогичному месяцу прошлого сезона), но из-за неблагоприятной конъюнктуры внешних рынков их финансовое отражение возросло вдвое меньше», - написал Мартынюк, напомнив, что в 2016-2017 МГ украинские аграрии экспортировали 43,8 млн тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства.

Кроме того, по данным чиновника, выручка от экспорта муки за десять месяцев 2016-2017 МГ (июль 2016 – апрель 2017) составила 130,5 млн долл., что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона. В целом, общий объем экспорта муки за 2016-2017 МГ составил 369,4 тыс. тонн, что также является рекордным показателем.

Мартынюк добавил, что индекс переработки сырья (соотношение экспорта мукомольной продукции к экспорту зерновых) в 2016-2017 МГ вырос до 2,32% против 1,99% в 2015-2016 МГ.

«АПК остается гарантом не только продовольственной, но и экономической безопасности Украины, в отрасли постепенно формируются здоровые тенденции и идет медленная, но стабильная переориентация с сырьевой модели к внутренней переработке и поставкам продукции с высокой добавленной стоимостью», - добавил первый замминистра аграрной политики.

Как сообщал УНИАН, предыдущий рекорд экспорта зерновых в Украине был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 млн тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, Украина в 2016 году собрала 65,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.